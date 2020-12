Chiusi scuole e negozi Covid in Germania, la Sassonia è di nuovo in lockdown Il provvedimento parte lunedì. 320 nuovi casi per 100 mila abitanti

Condividi

Il Land della Sassonia, in Germania, torna al lockdown. Da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi.Una decisione presa per tentare di far calare il numero dei contagi.Tutto fermo dunque fino al 10 gennaio. Lo riporta il quotidiano locale Freie Presse. Il governatore, Michael Kretschmer, ha detto in conferenza stampa che è "l'unico modo per fermare il processo di infezione" da coronavirus.Il Laender tedesco della Sassonia è diventato l'hotspot del Paese per le infezioni da coronavirus. Sono stati registrati quasi 320 nuovi casi per 100mila abitanti in una settimana. Secondo i dati pubblicati dal centro tedesco di controllo delle malattie, il tasso nazionale è attualmente inferiore alla metà di quello della Sassonia, circa 147. Il Freie Presse, quotidiano con sede nel Laender, aveva già riferito che il governo statale stava valutando la possibilità di inasprire le restrizioni contro la pandemia.La Germania ha segnalato 14.054 casi confermati di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a quasi 1,2 milioni. Il numero di decessi correlati al Covid-19 nel Paese è arrivato a quota 19.342, a seguito dei 423 registrati nelle ultime 24 ore.