Dopo le feste screening di massa Covid, in Austria la polizia controllerà i centri commerciali Misure stringenti quelle decise dal governo austriaco in vista del Natale e delle feste di fine anno. Un periodo definito “molto critico”



La polizia vigilerà l’afflusso delle persone nei centri commerciali. Lo ha deciso il Ministro degli Interni, Karl Nehammer. Obbiettivo: "Evitare giornate di caos" durante lo shopping natalizio. In questo mese verrà fatto un test di massa in tutti laender e un altro al termine delle feste. Il ministro della salute Rudolf Anschober ha spiegato che in questo modo si dovrebbero avere indicazioni più precise sull'andamento del virus perché, ha sottolineato, "il periodo delle feste è molto critico"Regole rigorose anche per chi torna da una vacanza all’estero. Scatta l'obbligo di quarantena. Non basterà più, come adesso, aver fatto nell'arco delle ultime 72 ore un tampone negativo. Ci saranno eccezioni per i pendolari transfrontalieri e i viaggi di lavoro, ma non ci sarà la "festa di capodanno a Praga" oppure la "visita ai parenti nei Balcani". Il cancelliere Sebastian Kurz ha ricordato che un terzo dei contagi della seconda ondata sono stati "importati".