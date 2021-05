Solo 12 casi di contagio nelle ultime 24 ore Covid, Israele supera la pandemia: dal 1° giugno revoca delle limitazioni "Abbiamo condotto la migliore campagna di vaccinazione al mondo", dice il ministro della Sanità

"Israele ritiene di aver superato la pandemia di coronavirus e dal 1° giugno revocherà quasi tutte le limitazioni", ha reso noto il ministro della Sanità, Yuli-Yoel Edelstein. "Meno di sei mesi fa abbiamo cominciato a vaccinare - ha affermato - e abbiamo condotto la migliore campagna di vaccinazione al mondo".La maggiore preoccupazione, ha aggiunto Edelstein, riguarda gli ingressi e le uscite da Israele. Le restrizioni sui viaggiatori che entreranno nel Paese rimarranno in vigore e il ministero sta valutando di inasprirle per impedire alle varianti di entrare in Israele. La decisione è legata all'andamento della pandemia, con 27 casi in media al giorno nell'ultima settimana.Da giugno non saranno più richieste prove dell'avvenuta vaccinazione o distanziamento sociale nei luoghi pubblici, anche se il ministro ha precisato che sarà richiesta la mascherina nei luoghi chiusi per poi aggiungere che anche su questo tema verrà presa una decisione entro due settimane. "Israele tornerà alla normalità" a meno di sei mesi dall'inizio della campagna di vaccinazione, ha concluso.Nel momento peggiore dell'epidemia, Israele registrava circa 10.000 nuovi casi al giorno. Nelle ultime 24 ore, il ministero ne ha registrati 12. In totale, il paese ha registrato ufficialmente 839.319 casi di infezione, compresi 6.404 decessi. Israele ha lanciato una massiccia campagna di vaccinazione alla fine di dicembre secondo un accordo con il gigante farmaceutico Pfizer. Più di cinque milioni dei 9,3 milioni di persone in Israele (55% della popolazione) hanno ricevuto le due dosi di vaccino Pfizer. E ora, secondo i media locali, nei prossimi giorni Israele dovrebbe iniziare a somministrare vaccini a bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.