Il Report Covid, Iss: salgono i casi tra gli operatori della sanità, 371 in sette giorni Nel rapporto l'Istituto superiore di Sanità evidenzia anche che l'efficacia dei vaccini anti-Covid "rimane alta" rispetto alle varianti Alfa e Delta del virus SarsCoV2

Condividi

Salgono i casi di Covid-19 tra gli operatori sanitari: sono questa settimana 371 rispetto ai 306 della settimana precedente (3,6% del totale dei casi nella popolazione). Lo rileva il Report di sorveglianza esteso pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, che completa il monitoraggio settimanale.In totale, sono 144.812 i casi di Covid totali registrati tra gli operatori sanitari, di cui 1.444 negli ultimi 30 giorni. Analizzando l'andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari, si legge nel Report esteso, "a inizio luglio si rileva un lieve aumento in corrispondenza dell'aumento del numero dei casi nella restante popolazione. A partire dalla seconda metà di agosto, il numero di casi diagnosticati nella popolazione è in forte diminuzione, mentre è in aumento il numero di casi settimanale notificati fra gli operatori sanitari.anti-Covid "rimane alta" rispetto alle varianti Alfa e Delta del virus SarsCoV2, anche se si rileva un leggero calo di efficacia rispetto alla Delta, rileva il Report dell'Iss. "In generale, sebbene si osserva una diminuzione dell'efficacia nella fase epidemica Delta - si sottolinea - l'efficacia preventiva nei confronti di ricoveri (92% nella fase Delta contro 95% nella fase Alfa), terapie intensive (95% fase Delta vs 97% fase Alfa) e decessi (91% fase Delta vs 97%) rimane alta".