L'epidemia di Covid-19 In Italia superati i 2 milioni di casi: oggi 18.040 nuovi contagi e 505 decessi Il rapporto tra nuovi positivi e test eseguiti sale al 9,31%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 193.777 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 14.522 con 553 decessi e 183.864 tamponi.Ilsale al, contro il 7.9% di ieri.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 26.659 pazienti, con una diminuzione di 511 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 2.589, con una diminuzione di 35 unità. In isolamento domiciliare si trovano 566.973 persone, 4.673 in meno nelle ultime 24 ore.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 593.632 casi, cioè 5.184 in meno rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.344.785 persone, in aumento di 22.718 unità.I deceduti sono 505 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 70.900 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 2.009.317 (+18.040). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 193.777 per un totale di 25.752.360.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+3.837),(+2.656),(+1.692),(+1.519),(+1.458),(+1.156),(+1.057).Tornano ad aumentare i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 15mila tamponi, si registrano 1.519 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 946 su quasi 13mila tamponi eseguiti. L'incremento è, quindi, di 573 unità. Decresce, invece, il numero dei decessi: sono 24, mentre ieri erano stati 44. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.706.Sono 1.692 i nuovi casi di positività al Covid in Emilia-Romagna, individuati, nelle ultime 24 ore, sulla base di 15.906 tamponi. Si registrano però ancora 76 morti, in prevalenza anziani. In calo, invece, i ricoveri. Più della metà dei nuovi positivi, 742, sono asintomatici, individuati grazie al contact tracing e alle attività di screening. Ci sono state 2.341 guarigioni, che portano il totale dei casi attivi a 57.299, il 94,9% dei quali è in isolamento a casa perché non ne necessita di particolari cure ospedaliere. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 201 (-6 rispetto a ieri), e anche quelli negli altri reparti Covid, complessivamente 2.718 (-85).Su 12.308 test per l'infezione da coronavirus oggi sono stati registrati in Puglia 1.458 casi positivi. L'indice di positività balza all'11,85% contro l'8,9 di ieri. 566 infetti si registrano in provincia di Bari, 73 in provincia di Brindisi, 296 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 19 decessi: 8 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce. Sono 53.131 sono i casi attualmente positivi.Sono 1.156 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 20.404 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 5,6%. Dei 1.156 nuovi positivi, 87 sono asintomatici e 1.069 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 184.273, mentre sono 1.966.694 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 20 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 2.663. Sono 1.074 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania sale a 101.601.