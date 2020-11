Stop anche per Belgio e Gran Bretagna Covid, la Cina sospende temporaneamente gli arrivi dall’Italia La “sospensione” dopo l’aumento dei casi Covid in Europa





Stop all’arrivo di voli da Gran Bretagna, Belgio e Italia. La Cina con l’aumento dei casi Covid in Europa chiude, anche se temporaneamente, l’ingresso sul suo territorio di persone in arrivo da questi tre Paesi.L’ambasciata e i consolati cinesi nel nostro paese hanno comunicato che, non accetteranno italiani in possesso di visti e permessi di soggiorno cinesi per motivi di lavoro, affari privati e ricongiungimenti familiari.Inoltre non verranno forniti i servizi di vidimazione della “dichiarazione sullo stato di salute”, necessaria per rientrare in Cina.