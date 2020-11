160 letti per la terapia intensiva Emergenza Covid, Prefetta Bari requisisce padiglioni Fiera per ospedale da campo Il decreto già in vigore, durerà fino al 31 gennaio 2021, data del termine dello stato di emergenza sanitaria. Previste proroghe in caso di necessità

"Requisizione d'uso temporanea”. Si legge così nell’ordinanza della prefetta di Bari Antonella Bellomo che ha disposto di affidare alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari, alla Protezione civile regionale e al Policlinico. Qui, infatti, sarà realizzato un ospedale da campo Covid.Il decreto dispone di allestire nelle strutture 160 posti letto per seguire i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva. "Il provvedimento è immediatamente efficace - scrive la prefetta- e avrà durata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 e comunque per l'ulteriore eventuale periodo di proroga". Uno spazio per alleggerire la pressione sul sistema sanitario della regione e rendere “più compatto” il personale sanitario, frammentato in strutture con un numero limitato di posti letto in terapia intensiva. Uno spazio che però servirà anche a seguire la ripresa delle attività sanitarie non Covid che, possono essere un elemento di contagi.Per l'Ente autonomo Fiera del Levante e per la società digestione Nuova Fiera del Levante, che ha attualmente in concessione i beni requisiti, "è fatto obbligo di consegnare senza alcun indugio le aree interessate".Il decreto di requisizione è stato disposto su richiesta del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid, il quale "ha ritenuto sussistenti i presupposti rappresentati dal presidente della Regione Puglia -si legge ancora nel provvedimento - e in particolare l'improcrastinabile necessità di procedere all'auspicata requisizione in uso temporaneo degli spazi (i padiglioni 7-9-10-11-18, parcheggio 15 e Hall di via Verdi), per la grave ed urgenza esigenza pubblica di disporre dell'area al fine della pianificazione e conseguente sollecita attuazione delle misure di contrasto in questa 'nuova fase acuta' dell'emergenza epidemiologica".