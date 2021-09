La Campania torna in giallo Covid, anche il Lazio in rosso nelle mappe aggiornate dell'Ecdc Sette le Regioni rosse

Lazio in rosso e la Campania che torna in giallo sono le principali novità per l'Italia nell'aggiornamento settimanale della mappa sull'incidenza del Covid nell'Ue.Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano colorate in rosso.Stando alla carta curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) al momento le regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) sono la Corsica e il Sud della Francia, e la parte nord-occidentale dell'Irlanda.