La temperatura sarà presa in classe Covid. Le regole per la riapertura a Roma di nidi e scuola dell’infanzia Niente mascherina per i bambini, si per tutti quelli che si trovano nell’istituto. Ingressi scaglionati. Il distanziamento a gruppi. Nidi e scuola dell’infanzia della capitale ripartono così



La temperatura sarà presa nei nidi e nelle scuole dell'infanzia ai bambini, ai genitori, al personale educativo e a tutti gli altri operatori.È una delle regole stabilita dalla Task Force Scuola Capitolina per la riapertura di nidi e scuole dell'infanzia di Roma Capitale per settembre 2020.l documento è stato pubblicato sul sito di Roma Capitale e inviato ai Municipi e alle Coordinatrici delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale.Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e seguiranno percorsi diversi per evitare contatti. La mascherina sarà obbligatoria per tutto il personale, compreso quello ausiliario. I bambini, invece non la indosseranno. Durante il cambio dei bimbi le educatrici indosseranno guanti e visiera. La visiera sarà indossata anche durante i pasti.Mascherine, guanti, gel igienizzanti e soprascarpe saranno obbligatori per i fratelli degli alunni con più di 6 anni. I genitori e gli operatori dovranno dichiarare su un registro che il bimbo sta bene.La task Force ribadisce che nidi e scuole dell'infanzia sono luoghi di socializzazione per questo il distanziamento sarà considerato tra gruppi o sezioni. Ci saranno, quindi, gruppi stabili di bambini iscritti, ciascuno con gli stessi educatori e insegnanti. Tutti avranno uno spazio riconosciuto e stabileTutto quello che servirà ai bambini dovrà essere usato solo da un gruppo o una sezione. Nelle scuole si potranno portare solo pacchi chiusi di pannolini che comunque verranno igenizzati. Il ciuccio sarà usato e sterilizzato dalla struttura.In ogni struttura scolastica e per evitare avvicendamenti gli organici saranno potenziati. Previsto l’ampliamento dell'orario.“La riapertura delle scuole è condizione essenziale per una vera ripartenza della vita della città, dopo un lockdown che ha condizionato le abitudini di bambini e famiglie”. Così la sindaca Raggi sulle nuove regole e aggiunge:”vogliamo consentire anche ai più piccoli una ripresa delle attività quotidiane, in sicurezza ma restituendo un ruolo privilegiato alla socialità, alla crescita e al progetto educativo. Ringrazio tutti i componenti della Task Force per l'impegno con cui hanno portato avanti questo fondamentale lavoro".