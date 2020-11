L'allarme Covid, medici di base: non ci sono le unità di continuità assistenziale Le Unità di continuità assistenziale sono l’anello di collegamento tra i medici di famiglia e gli ospedali. Se non ci sono salta tutto il sistema di cura a casa





Condividi

Non si sa dove sono, come sono state istituite e se ci sono non parlano con i medici di base. La denuncia è proprio dei medici di base: "Gli ospedali scoppiano, i medici di famiglia sono al collasso. La sorveglianza sanitaria dei pazienti Covid a casa la stiamo facendo noi, ma se serve un'ecografia per controllare la polmonite, le Usca (Unità di continuità assistenziale) non ci sono”.A lanciare l'allarme sono i medici della Federazione nazionale medici di medicina generale (Fimmg) e del Sindacato medici italiani (Smi)."Le Usca sono fondamentali, sono l'anello di collegamento tra i medici di famiglia e gli ospedali. Sappiamo che in alcune regioni come Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia alcune Unità sono partite a macchia di leopardo, ma non abbiamo alcuna informazione. Non ci è stato comunicato nulla e nulla sappiamo delle altre regioni", afferma il segretario generale dello Smi, Pina Onotri. "Se visito un paziente Covid che ha la polmonite e non ho a disposizione un laboratorio per un prelievo ematico o una ecografia, sono costretta a mandarlo in ospedale. Così salta la cura domiciliare. Le Unità di continuità assistenziale avrebbero dovuto fare proprio questo".Il vice segretario nazionale della Fimmg, Domenico Crisarà, racconta la situazione in Veneto: "Qui alcune Usca sono entrate in funzione, ma è incredibile che con noi medici di Medicina generale non sia stato avviato alcun rapporto, non ci parlano". "La realtà è che non si può pensare alla riforma sanitaria del territorio senza coinvolgere chi sul territorio ci sta tutti i giorni. Le Unità di continuità - conclude - sono state pensate per essere un supporto dei medici di base, ma questo supporto non si vede".