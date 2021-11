Coronavirus nel mondo Covid. Nuovo record di vittime in Russia. Ospedali pieni in Ucraina L'Olanda reintroduce la mascherina obbligatoria negli spazi pubblici. Casi in aumento in Repubblica Ceca e Polonia

Secondo gli ultimi dati dell'Oms, oltrein tutto il mondo tra il 25 e il 31 ottobre, mentre oltre. Si tratta di dati che purtroppo fotografano una risalita della malattia: il numero di nuovi casi è infatti cresciutoe i decessi sono aumentatirispetto al precedente periodo di sette giorni.A parte la regione europea, che ha riportato un aumento del 6% di nuovi casi settimanali rispetto alla settimana precedente, altre regioni hanno comunque registrato cali o tendenze stabili: Nord e Sud America vedono un aumento del 3% e il Pacifico occidentale un incremento del 2%. Allo stesso tempo, un forte calo è stato registrato nel Mediterraneo Orientale (-12%), nel Sudest asiatico (-9%) e in Africa (-9%).La maggiore crescita dei dati sulla mortalità è stata segnalata nel Sudest asiatico, dove i decessi sono aumentati del 50%. L, mentre il Pacifico occidentale del 10%. Tutte le altre regioni hanno riportato un calo dei decessi correlati al Covid.Secondo i dati del bollettino settimanale, dal 25 al 31 ottobre sono stati registrati in tutto il mondo 3.021.634 nuovi contagi e 50.477 decessi correlati al Covid. Il maggior numero di nuovi casi è stato segnalato all'Oms da Stati Uniti (528.455), Regno Unito (285.028), Russia (272.147), Turchia (182.027) e Ucraina (152.897).In particolare, la Russia segna undi vittime a causa del Covid-19: nelle ultime 24 ore sono state 1.189, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia.Continuano a crescere i contagi in Ucraina, in questo momento. Questa mattina il ministero della Sanità locale ha segnalato 23.393 nuovi casi, in aumento rispetto al giorno precedente. Il bilancio comunicato dalle autorità di Kiev indica che tra i contagiati figurano 1.406 bambini e 421 medici. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state invece 720, secondo una dichiarazione pubblicata dal ministero su Facebook.Nelle piazze di Kiev hannodopo la decisione del governo di sospendere lo stipendio ai dipendenti statali, insegnanti compresi, se rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19 entro l'8 novembre. Tra le misure adottate dal governo di Kiev per cercare di fermare la pandemia, l'obbligo di mostrare un test negativo o l'effettuata vaccinazione anti Covid-19 per salire su aerei, treni e autobus a lunga percorrenza."Le persone che si sono riunite oggi e che fanno appello a non vaccinarsi, secondo me si prendono gioco dei nostri medici e delle nostre famiglie, che, purtroppo, hanno perso i loro parenti a causa del coronavirus", ha detto il ministro della Salute ucraino Viktor Lyashko nel corso di una conferenza stampa trasmessa in tv. "Fidatevi di me, questo spirito anti-vaccinazione scompare rapidamente nelle unità di terapia intensiva e i certificati falsi non funzionano", ha aggiunto.Sono quasi diecimila i nuovi casi di Covid-19 segnalati nella Repubblica Ceca nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute riferendo di 9.902 contagi, il numero più alto da marzo. Una settimana fa i nuovi casi confermati erano 6.284. Inoltre, per la prima volta da maggio, i malati di coronavirus ricoverati hanno superato i duemila, di cui 288 persone in terapia intensiva. Il capo dell'Istituto per l'informazione e la statistica sanitaria della Repubblica Ceca, Ladislav Dusek, ha dichiarato alla Radio Ceca che, che secondo lui raggiungerà presto i tremila. Ha anche affermato che i casi nel paese stanno attualmente crescendo tra le persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni che non si sono vaccinate.La Polonia ha registrato più di 10.400 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con un aumento del 24 per cento rispetto alla scorsa settimana. Lo ha affermato il portavoce del governo Piotr Muller a Radio Plus, dicendo che "purtroppo oggi sono state segnalate oltre 10.400 infezioni, oltre il 24 per cento in più rispetto alla scorsa settimana". L'ultima volta che in Polonia si sono registrati più di diecimila contagi in un giorno è stato alla fine di aprile.In Olanda torna l. Lo ha annunciato il primo ministro Mark Rutte, spiegando che il governo reintrodurrà le regole di distanziamento sociale, estendendo i cosiddetti pass Covid a luoghi come musei e terrazze dei ristoranti.Le autorità olandesi hanno inoltre consigliatoe di evitare viaggi nelle ore di punta. Meno di due mesi fa il Paese aveva allentato drasticamente le misure anti-Covid, ma le infezioni sono ora aumentate. La decisione - che fa dei Paesi Bassi uno dei primi Stati dell'Europa occidentale a ripristinare le restrizioni - arriva a meno di due mesi dal drastico allentamento delle misure anti-Covid.Migliora la situazione in Giappone. Il ministero della salute nel suo ultimo bollettino ufficiale aggiornato a ieri ha confermato 221 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e sette decessi causati dal virus. Il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso ulteriormente attestandosi a 120. Nella capitale Tokyo, il governo metropolitano ha riportato 18 nuovi casi di infezione, con una media settimanale in calo del 23,4% rispetto alla settimana precedente.Al vaglio del governo in queste ore c'è l'attualmente in vigore nei confronti degli stranieri in entrata nel paese, per i quali, ad oggi, è previsto un periodo di quarantena obbligatorio da dieci a quattordici giorni.Secondo la prima bozza del provvedimento in cantiere, saranno consentiti gli ingressi a breve termine a viaggiatori d'affari, studenti e tecnici specializzati muniti di certificazione di avvenuta vaccinazione, che consentirà loro una riduzione del periodo di quarantena obbligatorio da dieci a tre giorni. I vaccini ammessi saranno esclusivamente quelli Pfizer, Moderna o AstraZeneca."Il governo rivedrà gradualmente il sistema di restrizioni agli ingressi, visti i buoni risultati della campagna vaccinale in Giappone e in molti altri paesi, e allenterà le restrizioni per favorire la ripresa dell'economia, in particolare del settore turistico", ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli esteri Toshimitsu Motegi.