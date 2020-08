“Nessuno è invincibile” Covid, l'Oms ai giovani: “Diffondete il divertimento, non il virus” I contagi salgono e in molti casi l’età dei positivi scende colpendo i giovani. L’invito a non abbassare la guardia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità



Si attacca addosso, come un tornado con una lunga coda. Un’immagine evocativa per descrivere cosa accade quando si è positivi al Coronavirus.Un’immagine evocativa che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto per parlare ai giovani, in un periodo, in cui la curva dei contagi è di nuovo in salita."Diffondete divertimento, non il virus. Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni", sollecita l’Oms riconoscendo ai ragazzi, il ruolo centrale nel contrasto alla diffusione del Covid-19.In conferenza stampa Hans Kluge dell'ufficio Europa dell'Oms ha ringraziato i ragazzi per i sacrifici fatti finora, ma ha anche manifestato la sua preoccupazione per l'aumento dei contagi fra i più giovani. "Nessuno è invincibile – ha detto Hans Kluge- e anche se per voi il Covid-19 non è mortale, vi si attacca addosso come un tornado con una lunga coda".Sempre più giovani"Secondo un recente studio, a livello globale, tra le persone di età compresa tra 15 e 24 anni- aggiunge Hans Kluge- i casi di Covid-19 sono aumentati da un tasso del 4,5% alla fine di febbraio, al 15% a metà luglio"."Basso rischio - sottolinea Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa- non significa nessun rischio".