La pandemia Covid, Ordini Medici: se non si piega la curva non si potrà garantire “a tutti di essere curati”

Non parla di un vero lockdown il presidente della Federazione degli ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli , intervistato dall’Ansa, ma di misure rigide si. Se non si piega la curva non si potrà garantire “a tutti gli italiani di essere curati”. Anelli sostiene che la chiusura totale " crea un profondo disagio economico", ma dice "bisogna prendere provvedimenti drastici"."Da settimane - ha aggiunto - continuiamo a dire che la curva, per come si è impennata, non ci lascia tranquilli e che, se continua così, ben presto negli ospedali prima non avremo più posti da dedicare ai malati non Covid e poi ai pazienti Covid".