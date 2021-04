Il totale sale a 600 milioni Covid, Pfizer annuncia: altre 100 milioni di dosi all'Ue nel 2021 Un risultato ottenuto dalla Commissione Europea di esercitare l'opzione dell'advanced purchase agreement ampliato, firmato il 17 febbraio scorso

Condividi

L’arrivo di altre dosi di vaccini era già previsto. Oggi è arrivata l’ufficialità. Pfizer-Biontech ha annunciato che fornirà altre 100 milioni di dose del vaccino anti-Covid all'Unione Europea nel 2021.La notizia arriva direttamente da Pfizer in un comunicato. Un comunicato nel quale si spiega, che l’arrivo di questi altri milioni di vaccini è il risultato della decisione della Commissione Europea di esercitare l'opzione di acquisto nell'ambito dell'advanced purchase agreement ampliato, firmato il 17 febbraio scorso.Con questi altri 100 milioni di vaccini il numero totale di dosi da consegnare ai 27 membri dell'UE a 600 milioni. Restiamo impegnati a muoverci il più rapidamente e in sicurezza possibile per portare questo vaccino a più persone in europa, poiché il virus mortale continua a devastare il continente", ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer."Ad oggi, abbiamo rispettato tutti i nostri impegni di fornitura alla commissione europea e prevediamo di fornire 250 milioni di dosi all'unione europea nel secondo trimestre, quattro volte la quantità concordata nel primo trimestre", ha aggiunto."Le 100 milioni di dosi aggiuntive aiuteranno ulteriormente a sostenere l'accelerazione delle campagne vaccinali in tutta l'Ue. Intendiamo ora fornire un totale di 600 milioni di dosi all'Ue per quest'anno, che copriranno i due terzi della popolazione europea e che rappresenta il più grande accordo di fornitura cumulativa per il vaccino Comirnaty che abbiamo concordato fino ad oggi a livello globale ", ha affermato Sean Marett, Chief business e Direttore commerciale di Biontech.Il vaccino, conclude la nota, sarà prodotto nei siti di Pfizer e Biontech in Europa.