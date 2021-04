Lotta alla pandemia Vaccini, Zingaretti: "Per un calo dei decessi è importante il fattore tempo, occorrono più dosi" Il presidente della regione Lazio in visita all'hub vaccinale allestito al centro congressi della Nuvola a Roma: "Non c'è un problema di organizzazione, ma di spingere perché arrivino le dosi di vaccino"

"Abbiamo vaccinato oltre 400mila over 80 e stiamo prenotando 66enni e 67enni. Confidiamo nei prossimi due mesi di aver vaccinato la metà dei 65enni, questo comporterà un abbassamento della curva dei decessi. E per questo obiettivo dobbiamo vaccinare almeno 6 milioni di persone: più dosi ci sono e meglio è, il fattore tempo è importante". Così il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, in visita all'hub vaccinale allestito al centro congressi della Nuvola a Roma. "Non c'è un problema di organizzazione, ma di spingere perché arrivino le dosi di vaccino", spiega Zingaretti."Confidiamo che ci sia il rispetto della consegna delle dosi e soprattutto speriamo che i nuovi vaccini che dovranno arrivare, come Johnson & Johnson possano portarci a livelli ancora superiori. Noi andiamo sui 25-28mila vaccini al giorno ma potremmo fare anche di più: è stata annunciata l'apertura di nuovi hub vaccinali e già oggi siamo pronti a triplicare le dosi ma anche di più", ha concluso."Era doveroso oggi esser vicini a coloro che stanno vaccinando, per dare un segnale che le vaccinazioni non si fermano. A Pasqua e Pasquetta faremo circa 50mila nuove somministrazioni. I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l'arma più importante per sconfiggere virus". ha detto il presidente della Regione Lazio."La campagna vaccinale funziona: nel Lazio tra gli operatori sanitari c'è stato un crollo dei contagi, dal 6,9% di gennaio all'1,8% di marzo". Così Zingaretti.