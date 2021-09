Le autorità vogliono vaccinare entro novembre l'80% della popolazione Covid. Russia, quasi 20 mila nuovi casi. Superata quota 200mila vittime Quasi 40 milioni di persone nel Paese hanno completato la vaccinazione contro il Covid-19

La Russia ha registrato 817 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto alle 812 vittime del giorno precedente. Il totale dei decessi ha così raggiunto quota 200.625. Secondo i dati del centro di crisi, il 2,74% dei pazienti contagiati dal coronavirus, sono morti in Russia.La Russia ha registrato 19.706 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 19.179 del giorno precedente, aggiornando il bilancio totale dei contagi a 7.333.557. Il tasso di aumento è cresciuto allo 0,27%. Mosca ha il maggior numero di nuovi casi con 1.991 infezioni giornaliere, rispetto ai 1.926 del giorno prima. Sono 16.102 i pazienti COVID-19 dimessi dagli ospedali di tutto il Paese, rispetto ai 15.437 del giorno precedente, per un totale di 6.542.213 dimissioni ospedaliere.Quasi 40 milioni di persone nel Paese hanno completato la vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha detto la direttrice dell'agenzia statale per i controlli sanitari, Anna Popova, al canale Ntv: "A oggi quasi 40 milioni di adulti sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19", ha affermato Popova. La Russia ha una popolazione di circa 144 milioni di persone.