Quelle di massa la prossima settimana Covid: Russia, al via le vaccinazioni a Mosca Lo Sputnik V è alla terza fase ma i test clinici dicono che la sua efficacia è del 95% e non ha gravi effetti collaterali. Intanto è record di contagi: oltre 28mila in 24 ore

Migliaia di persone sono già in lista per avere la prima delle due dosi del vaccino Sputnik V registrato ad agosto. Parte oggi in Russia il programma di vaccinazioni anti-Covid. Secondo la Bbc il governo darà la precedenza alle persone più a rischio, come gli operatori sanitari, gli addetti ai servizi sociali e il personale scolastico. Mercoledì scorso il presidente Vladimir Putin ha ordinato di iniziare la vaccinazione di massa nel Paese alla fine della settimana prossima.Lo Sputnik V è ancora nella terza fase dei test clinici, chi ha lavorato al vaccino sostiene che la sua efficacia sia attorno al 95% e che non ci siano gravi effetti collaterali. Operatori sanitari, addetti ai servizi sociali e insegnanti tra i 18 e i 60 anni possono registrarsi online per prenotare la vaccinazione in 70 punti attrezzati nella capitale russa che saranno aperti dalle 8 di mattina fino alle 20.Il 2 dicembre, ordinando la vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Russia alla fine della settimana prossima, Putin ha dichiarato che due milioni di dosi del vaccino sperimentale sono già state prodotte o lo saranno nei prossimi giorni. Parole che arrivano qualche ora dopo che le autorità britanniche hanno approvato l'uso del vaccino anti-coronavirus della Pfizer-BioNTech che sarà disponibile nel Paese proprio a partire dalla prossima settimana.Intanto il paese deva fare i conti con numeri di contagi record dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 28.782 i nuovi casi. Lo riporta il centro operativo nazionale anti Coronavirus, secondo cui 7.993 casi sono stati accertati solo a Mosca. Il totale dei contagi in Russia dall'inizio dell'epidemia sale così a 2.431.731. Stando ai dati ufficiali, le persone morte a causa del Covid-19 in Russia sono 42.684, di cui 508 i morti nelle ultime 24 ore.