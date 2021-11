Covid. In Russia 41.335 casi in 24 ore, picco da inizio epidemia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41.335 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto di casi accertati in un giorno dall'inizio dell'epidemia:lo riferisce la Tass citando i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus. Secondo il centro, nel corso dell'ultima giornata 1.188 persone sono morte a causa della malattia.Nella giornata precedente erano stati registrati 40.735 nuovi casi di Covid-19 e 1.192 decessi provocati dalla malattia. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia in Russiasono stati rilevati 8.755.930 casi di Covid-19. Nel Paese vivonocirca 146 milioni di persone.