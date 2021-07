Casi in aumento in tutta Europa Covid: Sicilia e Sardegna tornano rosse nella mappa dell'Ecdc In verde Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Giallo il resto della penisola

Peggiora la situazione epidemiologica in Italia, misurata dall'Ecdc in base all'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.Nellaepidemiologica aggiornata oggi, Sicilia e Sardegna passano in rosso, mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo.In verde Piemonte, Vale d'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo.La mappa dell'Ecdc viene usata da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio.