Monitoraggio Agenas Covid. Sicilia occupazione reparti a 13%, in Calabria all’ 11% In generale è nelle regioni del centro Sud che si nota negli ospedali la corsa del Covid



Sono la Sicilia e la Calabria le due regioni con il tasso più alto di occupazione dei posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina interna e pneumologia. In due giorni la Sicilia è al 13%, la Calabria all’11%. Percentuali ancora sotto la soglia del 15% indicata come uno dei parametri principali per il cambio di colore delle regioni. Dunque, i dati del monitoraggio giornaliero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), inquadrano una situazione dove il virus sembra stia circolando al centro sud.Il livello nazionale è al 5%. Quattro le regioni aumentano dell'1%, sono: Calabria, con l’11%, Toscana, 5%, Piemonte al 2. Basilicata e Sardegna sono al 7.