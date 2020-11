L’ultimo un pediatra di Genova Covid. Sono 189 i medici morti per il virus in Italia A dare la notizia la Federazione nazionale degli Ordini dei medici

Condividi

Era un pediatra Luigi Picardi, 64 anni, di Genova. Ora il suo nome entra nell’elenco dei 189 medici che hanno perso la vita lottando contro la Pandemia. La notizia è stata data dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.Picardi operava in uno studio medico di Marassi ed era residente a San Fruttuoso, riferisce 'Liguriaoggi.it'. Aveva mostrato i sintoni da coronavirus Sars-CoV-2 mettendosi subito in isolamento volontario. Aveva avvisato tutti i pazienti incontrati nei giorni precedenti, che sono stati sottoposti a tamponi.La malattia però è andata via via peggiorando, fino alla necessità di un ricovero in ospedale in terapia intensiva.“Ciao Gino, sei caduto sul campo dopo tanto dolore”, è il ricordo dei colleghi.