2020/11/11 12:00

39 in terapia intensiva Covid: Spallanzani, 248 ricoverati, 8 in meno di ieri Il bollettino medico di oggi dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Spallanzani di Roma



Covid, gli anestesisti: ci aspettiamo il raddoppio dei ricoveri nei prossimi 7 giorni Milano: superati 150 ricoveri in terapia intensiva, riapre l'ospedale Covid in Fiera Condividi Sono 248 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma: 8 in meno rispetto ai 256 di ieri.



L'ospedale romano precisa che 39 persone sono in terapia intensiva.



