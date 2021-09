Mai così tanti da inizio marzo Covid. Stati Uniti, media di oltre 1.900 morti al giorno. Preoccupano i non vaccinati Le vittime causate negli Stati Uniti dal Covid-19 hanno superato quelle dell'influenza spagnola, la pandemia esplosa tra il 1918 e il 1919

Condividi

I decessi per Covid-19 negli Stati Uniti sono saliti a una media diper la prima volta dall'inizio di marzo. Gli esperti sostengono che il virus stia prendendo di mira soprattutto inon vaccinati con una media settimanale di oltre 130 mila nuovi casi al giornoNello scorso dicembre il Covid aveva causato circa 3.000 morti al giorno, ma allora non vi erano quasi vaccinati, mentre ora il 64% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime due settimane le morti giornaliere sono aumentate del 40%, da 1.387 a 1.947, secondo i dati della Johns Hopkins UniversityNella sola giornata di ieri le vittime negli States sono state, secondo il database del New York Times, ben 2.087, con un aumento del 51% rispetto alle due settimane precedenti. Dall'inizio della pandemia, gli Usa sono così arrivati a contare ben, ovvero grossomodo tanti quanto quelli provocati dalla pandemia influenzale del 1918-19. Va detto però che la popolazione degli Stati Uniti un secolo fa era solo un terzo di quella che è oggi."Ci auguriamo che in futuro contagiarsi con il Covid sarà come prendere un raffreddore, ma non c'è alcuna garanzia di ciò", ha messo in guardia Rustom Antia, biologo della Emory University, intervistato dal Guardian. Il timore di molti virologi statunitensi è che l'inverno inneschi una nuova ondata virale. A tale proposito, una proiezione epidemiologica dell'Università di Washington prevede che circa altri 100mila americani moriranno di Covid-19 entro il primo gennaio.Per gli operatori sanitari, le morti, combinate con la disinformazione e l'incredulità sul virus, sono state "strazianti, schiaccianti l'anima". Ventidue persone sono morte in una sola settimana negli ospedali CoxHealth nell'area di Springfield-Branson, un livello quasi alto quanto quello di tutta Chicago. Il West Virginia ha avuto più morti nelle prime tre settimane di settembre - 340 - rispetto ai tre mesi precedenti messi insieme. La Georgia ha una media di 125 morti al giorno, più della California o di altri stati più popolosi.