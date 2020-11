In fila dalla mattina presto Covid. Torino folla per i negozi aperti È bastato il cambio di colore da zona rossa a arancione, e le strade di Torino si sono affollate per la riapertura dei negozi

Il tintinnio delle casse che a ripetizione hanno battuto scontrini. È il suono del primo giorno in Piemonte dopo il cambio di colore per il Covid.Nelle strade centrali di Torino fin dal primo mattino c’erano persone in fila davanti ai negozi che hanno riaperto. Affollati senza il rispetto del distanziamento. Code su marciapiedi della centralissima via Lagrange, molti i clienti davanti ai bar per le consumazioni da asporto come non avveniva nelle scorse settimane.I commercianti parlano di boccata di ossigeno e hanno riaperto con una raffica di sconti e promozioni prolungando così il 'Black Friday'.Le casse continuano a battere scontrini e le buste a riempirsi, nel timore che ci possa essere una nuova chiusura.