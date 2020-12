Un Natale confinati a casa Covid. Ucraina, lockdown dall'8 al 24 gennaio L’annuncio del premier

Condividi

L'Ucraina introdurrà il lockdown dall'8 al 24 gennaio del 2021 per contrastare l'epidemia di Covid-19. La notizia arriva dal Premier Denis Shmyhal.Le misure saranno drastiche per tutto il periodo delle feste. Chiuse scuole, ristoranti, bar, palestre e il divieto di assembramenti."Chiamiamole vacanze invernali nel nome della sicurezza", ha detto Shmygal in una seduta del governo.Le misure, ha spiegato il Premier saranno generalmente simili a quelle in vigore durante i weekend di quarantena. Ovviamente, però, alcune restrizioni saranno un po' più severe, altre un po' più leggere. cioè terremo conto di tutti i fattori", ha dichiarato il premier. Shmygal spiega ai suoi cittadini che si terrà conto “ delle peculiarità di un periodo come questo, invernale e di vacanza, e cercheremo anche di unire le opportunità che saranno fornite dalle ferie invernali con la necessità correlata all'introduzione di una rottura nella catena epidemiologica".