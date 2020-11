Coronavirus

2020/11/15 11:47

L’autorizzazione per ora negli Usa Covid . Virologa italiana del team di Fauci, forse 2 vaccini a dicembre Cauto ottimismo per l’arrivo dei vaccini: da quello della Pfizer ai risultati del trial di fase 3 della Moderna. “Probabile” la parola d’ordine nei laboratori e tra i ricercatori che cercano la cura per il Covid

Pandemia in Europa, Michel: entro inizio anno 3 o 4 vaccini Assegno unico, vaccini e scuola: ecco la manovra punto per punto Condividi Sono due i vaccini contro il Covid, che forse saranno pronti e autorizzati, almeno negli Usa, entro dicembre.



Ad auspicarlo, ma con le dovute cautele, è Cristina Cassetti. Virologa italiana negli Usa, vicedirettrice della divisione 'Microbiology and Infectious Disease' dell'Istituto per le malattie Infettive guidato da Anthony Fauci, di cui è stretta collaboratrice da anni.



