Covid: al via in Francia gli screening di massa

2020/12/14 11:31

Il Covid-19 travolge la Francia, oltre 41mila contagi Coronavirus, ondata di contagi in Europa. Scatta il coprifuoco in Francia Condividi Primi tamponi anti-Covid 19 gratuiti per i residenti in due città francesi, Le Havre e Charleville-Mezieres, nel porto della Normandia. Partono da qui primi screening di massa decisi dal governo francese. L’obbiettivo testare 270 mila abitanti in 5 giorni. Prossimi test a Roubaix e Saint-Etienne, i due dei territori più colpiti dalla seconda ondata.



Le operazioni a Le Havre sono iniziate questa mattina con il ministro della Salute, Olivier Véran, e del sindaco, l'ex premier Edouard Philippe. Véran aveva presentato la settimana scorsa gli screening di massa come un nuovo tentativo di mettere sotto controllo l'epidemia entro le feste di fine anno e della riapertura domani dopo lungo il lockdown.



I francesi potranno di nuovo circolare senza autocertificazione su tutto il territorio, anche se il numero di casi quotidiani di contagio resta lontano dagli obiettivi dettati dal governo cioè 5.000 al giorno. Ieri i casi erano 11.533, con 150 morti in 24 ore.



"Queste operazioni - ha spiegato Véran, illustrando gli screening di massa in diverse città - sono sia un mezzo per limitare la propagazione del virus nelle collettività coinvolte, sia un modo di sperimentare la nostra strategia “testare, allertare, proteggere". Philippe, lanciando le operazioni nella sua città, ha sottolineato che i tamponi saranno effettuati a tutti "senza appuntamento e gratuitamente, con un risultato entro mezz'ora". "A Liverpool - ha continuato - sono riusciti a testare circa un terzo dei 500.000 abitanti in 4 giorni. Se testassimo il 50% della popolazione, sarei il più felice degli uomini! Ma saremo senza dubbio al di sotto". Nella regione delle Ardenne, lo screening riguarderà le due principali città con le loro banlieue: Charleville-Mezieres e Sedan, in tutto 123.000 abitanti.



