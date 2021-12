Pandemia e sistema sanitario Covid, l'allarme dei medici d'urgenza: i pronto soccorso vicini al collasso L'allarme lanciato da Simeu: "Ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore"

Condividi

Dal Friuli al Trentino, dall'Umbria al Molise, ma anche nel Lazio, in Lombardia, in Veneto e Piemonte. La quarta ondata Covid sta avanzando da Nord a Sud. Di pari passo aumentano gli accessi nei pronto soccorso, luoghi simbolo della lotta alla pandemia, primi punto d'accesso all'ospedale, ormai al collasso. Si fatica a ricoverare pazienti entro 24-36 ore.A lanciare l'allarme è la Simeu, la Società di medicina di urgenza ed emergenza. “La cosa più drammatica”, sottolinea Beniamino Susi, responsabile nazionale dei Rapporti con le Regioni di SIMEU e Direttore del Reparto d'urgenza a Civitavecchia-Bracciano, “è l'impossibilità di ricovero di tanti pazienti non COVID. Si stanno convertendo reparti normali in reparti COVID - a volte e per forza di cose anche per pochi pazienti - e questo taglia il numero dei posti letto disponibili per altre patologie”. La situazione, fanno sapere i medici di urgenza, sta peggiorando anche in regioni storicamente non 'calde', come il Piemonte e la Lombardia. I medici sono stanchi, affaticati e vivono una quotidianità deprimente che, giorno dopo giorno, diventa sempre più insostenibile.A testimoniare la difficoltà di reggere da soli una situazione di aiuto ai cittadini per chi lavora nell'Emergenza è Salvatore Manca, Presidente Nazionale SIMEU che, da sempre, lavora in Sardegna e ha un passato in prima linea in Pronto Soccorso. “Nonostante i ripetuti allarmi lanciati nel tempo, sette medici del Pronto Soccorso di Nuoro hanno presentato le dimissioni con decorrenza immediata dal 21 dicembre”, racconta, "una decisione tanto eclatante quanto necessaria, l'ultimo gesto possibile per attirare l'attenzione di chi non ha voluto finora ascoltare le numerose e costruttive richieste di supporto. Una scelta certamente sofferta e senza precedenti".Non è passato un mese dalla manifestazione in piazza a Roma dello scorso 17 novembre, organizzata proprio da SIMEU a difesa dei Pronto Soccorso, del servizio di emergenza urgenza e del 118, che le tessere del sistema sembrano davvero incominciare a crollare. “Ciò che è successo in Sardegna potrebbe, con un effetto domino, capitare anche in altre Regioni italiane, nei Pronto Soccorso in cui il personale sanitario (medici ed infermieri), già stremato, con in più il sovraccarico di responsabilità' gestionale e fattiva di una quarta ondata pandemica, pensi di abbandonare”, afferma ancora il presidente Simeu. "La realtà del Covid ci pone di fronte alle debolezze del sistema - rimarcano i medici - si sta nuovamente partendo per combattere l'ennesima battaglia senza un adeguato esercito e senza le giuste armi. Le risposte devono arrivare, ora davvero non c'è più tempo”.