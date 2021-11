Lo riferisce il Guardian Covid, allo zoo di Denver due iene risultate positive: sono i primi casi al mondo Avevano sintomi lievi tra cui una leggera letargia, secrezione nasale e tosse. Oltre alle due iene, allo zoo sono risultati positivi 11 leoni, due tigri e anche Ramil, il leopardo delle nevi

Condividi

Due iene dello zoo di Denver sono risultate positive al Covid-19, i primi casi confermati per la specie nel mondo. Lo riferisce il Guardian. Secondo il laboratorio di veterinaria nazionale, i campioni di una varietà di animali dello zoo, comprese le iene maculate, sono stati testati dopo che molti leoni si sono ammalati.I campioni prelevati dalle due iene sono risultati positivi in un laboratorio della Colorado State University e poi confermati dal laboratorio nazionale. Oltre alle due iene, allo zoo sono risultati positivi 11 leoni, due tigri e anche Ramil, il leopardo delle nevi."Le iene sono note per essere altamente tolleranti all'antrace, alla rabbia e al cimurro. Per il resto sono sane e ci si aspetta che guariscano completamente", si legge in una nota dello zoo.I funzionari dello zoo hanno detto che le iene ' Ngozi di 22 anni e Kibo di 23 anni - avevano sintomi lievi tra cui una leggera letargia, secrezione nasale e tosse.