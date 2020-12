L'appello alla prudenza Covid. L’assessore alla Sanità del Lazio: no folla shopping o sarà terza ondata Nel Lazio diminuiscono i ricoveri e i decessi, ma aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi



Poche parole che vanno dritto al punto. “Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti la terza ondata sarà inevitabile”. A chiedere il rispetto delle regole l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. “Lo shopping -prosegue - non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore".Un appello in una giornata dove su quasi 15mila tamponi si registrano 1.339 casi positivi, 145 più; 27 i decessi (-14) e 2.021 guariti. Se ricoveri e decessi sono in calo, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi (655). È il bollettino della Regione.Nella Asl Roma 1 sono 204 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Stesso schema nella Asl Roma 2, dove però sono 345 i casi nelle ultime 24 ore; 106 nuovi casi nella Asl Roma 3.