L'epidemia in Italia Covid, aumentano i contagi: si accelera sulle terze dosi Oltre 2,1 milioni le terze dosi finora somministrate, il 35,40% della platea che può farle. Scuola, entrano in vigore da oggi le nuove quarantene. Vaia: "Troppo concentrati sui no vax, piuttosto spingere terze dosi". Green pass, Crisanti: "La durata va allineata a quella del vaccino"

La terza dose traina la campagna vaccinale: sono 2.128.928 quelle finora somministrate, pari al 35,40% della platea (finora over 60, sanitari e fragili almeno 6 mesi dopo il richiamo). La somministrazione delle terze dosi già viaggia al ritmo di 100 mila iniezioni al giorno e con questa media si spera nel traguardo dei 7 milioni di italiani con booster entro il 2021, in vista di ulteriori inoculazioni alle prossime fasce di età under 60.Le cosiddette dosi aggiuntive sono 338.595 (38,33% della platea, ovvero i fragili) mentre le booster (tra cui entrano oltre a over 60 e sanitari anche chi ha fatto almeno da sei mesi il siero di J&J) sono 1.790.333 (34,89%della platea). I dati sulle fasce di rischio delle varie Regioni in tutto il Paese non preoccupano e tutta l'Italia centra l'obiettivo zona bianca probabilmente almeno fino a metà novembre: è del 4% l'occupazione delle terapie intensive a livello nazionale e del 6% (con un aumento dell'1%) quella in area medica non critica negli ospedali per i casi Covid in Italia, sotto alle soglie fissate dagli indicatori rispettivamente del 10% e del 15%. Due le regioni che hanno raggiunto la soglia per le intensive, le Marche con l'11% in crescita (era all'8% il primo novembre scorso) e il Friuli Venezia Giulia al 10%. Nelle due regioni i ricoveri in area medica non critica sono per fortuna sotto la soglia di diversi punti percentuali: le Marche sono al 6% e il Friuli Venezia Giulia al 9% (+1% sul giorno precedente). I dati di occupazione più alti in area medica si registrano in Calabria con il 12% (+1%), nella provincia di Bolzano con l'11% ma in discesa di un punto percentuale, e in Valle d'Aosta che ha registrato un balzo in avanti del 7% portandosi sull'11%.Nella settimana appena trascorsa, 1-7 novembre 2021, continuano a salire i contagi da Covid-19 in Italia, ma la curva rallenta rispetto alle settimane precedenti. In crescita i decessi, che da inizio ottobre seguono una curva ondulatoria comunque in leggero aumento. Da quanto emerge dall'analisi dei numeri nei bollettini quotidiani forniti da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, tra 1 e 7 novembre scorsi sono stati in totale 36095 i casi di nuovi contagi in Italia: +17,22% rispetto ai 30792 della settimana precedente.Una crescita comunque in calo, anzi quasi dimezzata, visto che la settimana 25-31 ottobre aveva visto un aumento del 32,13% sul 18-24 ottobre (30792 vs 23305), che a sua volta aveva segnato un +32,4% sulla settimana 11-17 ottobre. Quanto ai decessi, nell'ultima settimana aumentano del 6,2%. Il numero delle vittime è in crescita e segue una curva ondulatoria: sono state 270 nella settimana 4-10 ottobre, 240 nella settimana 11-17 ottobre (-11,11%), 285 nella settimana 18-24 ottobre (+18,75%), 274 nella settimana 25-31 ottobre (-3,86%).''Ci concentriamo troppo sui no vax, che sono una minoranza. Bisognerebbe piuttosto spingere sulla terza dose, nelle fasce di popolazione fragili, negli over 80, nei sanitari, in coloro che hanno rapporti con il pubblico, e convincere soprattutto chi non ha completato il ciclo vaccinale, ancora troppi. In Italia si è immunizzato l'85% delle persone: è più facile persuadere loro a sottoporsi a una terza iniezione, piuttosto che far vaccinare uno che finora non lo ha ancora fatto, salvo che non pensiamo ad azioni coraggiose di obbligo per fasce di popolazione. Ma quest'azione dovrà necessariamente essere accompagnata ad altre che riconquistino la fiducia del cittadino nello strumento vaccino che in questi giorni sento vacillare''. Lo dice a Libero Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.La terza dose "va somministrata, alla luce di quanto ci suggeriscono i dati scientifici. E comunque ci sono almeno tre buoni motivi: proteggere me stesso,i miei cari e le persone con cui vengo in contatto soprattutto se sono un sanitario". Lo dice in due interviste al Corriere della Sera e a la Repubblica l'immunologo Alberto Mantovani,direttore scientifico dell'Humanitas di Rozzano e professore emerito all'Humanitas University di Milano, che propone: "Diventiamo ambasciatori dei vaccini. Noi medici e scienziati non dovremmo andare solo in tv, ma anche in scuole e quartieri a incontrare la gente e ascoltarne i dubbi".L'immunità di gregge "è irraggiungibile, ma possiamo puntare a un'immunità di famiglia, soprattutto in vista del Natale". Due dosi "dopo 6-8 mesi, ma probabilmente anche un po' più a lungo, proteggono in modo soddisfacente da ricovero e morte. I numeri inglesi però ci mostrano un calo della protezione nei confronti del contagio e della malattia leggera. La terza dose serve a rafforzare le nostre difese" aggiunge. La terza dose non comporta rischi per la salute, "non c'è alcun aumento della tossicità" sottolinea. Per quanto riguarda l'arrivo delle nuove pillole antivirali, "ci sono diversi 'se'. Non è una cura miracolosa, né tanto meno un'alternativa alla vaccinazione"."La durata del Green pass va allineata a quella del vaccino: la maggior parte degli italiani si e' vaccinata tra aprile e luglio, rischiamo tra qualche mese di avere ambienti meno sicuri, con persone che hanno probabilita' piu' elevate di infettarsi e di trasmettere il virus". Lo ha sottolineato Andrea Crisanti, ordiario di Microbiologia all'Universita' di Padova, ai microfoni di "Agora'" su Rai 3. "Dai dati attualemnte disponibili - ha ricordato Crisanti - emerge che dopo sei mesi la protezione del vaccino contro l'infezione cala dal 95 al 40% mentre quella contro la malattia e forme gravi scende dal 90 al 65%".Il protocollo da oggi in vigore nelle scuole prevede misure diverse a seconda della fascia d'età degli alunni e dello status vaccinale. Se c'è un caso positivo, i compagni di classe faranno un test e se il risultato sarà negativo si potrà tornare a scuola. Poi si farà un altro tampone dopo 5 giorni. Con 2 positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno il tampone, i non vaccinati la quarantena. Con 3 contagi andrà in quarantena tutta la classe. Per i più piccoli è previsto un test subito e una quarantena di 10 giorni. Per i prof, dipende dal tempo di permanenza nella classe e dal contatto con il positivo. Il preside sospende le lezioni nel caso in cui l'Asl "non possa intervenire subito". I dati sui vaccinati non sono nella disponibilità della scuola e "non vanno trattati".