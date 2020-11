Covid. Mancano le bombole Carenza d'ossigeno, ordinanza della Campania: "Concentratori d'aria e ossigeno liquido" I presidi medici d'emergenza possono essere prescritti dai medici di Medicina generale e la ricetta vale sull'intero territorio regionale

Macchine che aumentano la concentrazione di ossigeno nell'aria da somministrare ai pazienti Covid a domicilio attraverso caschetti. Grandi bombole di ossigeno liquido normalmente dispensato dalle Asl solo per i pazienti con patologie respiratorie croniche in alternativa alle bombole di ossigeno gassoso reperibili in farmacia.Lo indica un'ordinanza della Regione Campania per affrontare la grave carenza di ossigeno registrata nei giorni scorsi, necessario per i pazienti Covid curati a casa. I concentratori di aria e le bombole di ossigeno liquido, indica l'ordinanza, possono essere prescritti dai medici di medicina generale e la ricetta vale sull'intero territorio regionale.Intanto arrivano i datti di oggi sui contagi: sono 3.657, di cui 430 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.479 tamponi eseguiti: la percentuale dei contagi sui test scende al 15,5 per cento, in calo rispetto agli ultimi due giorni (16,2 e 18,6). Ben 75 le nuove vittime censite dall'unità di crisi, ma si tratta di decessi avvenuti nell'arco delle ultime due settimane. Il totale dei decessi sale così a 1.160. I nuovi guariti sono 1.169. Su base regionale, l'unità di crisi segnala che sono occupati 200 posti letto di terapia intensiva sui 656 disponibili; quelli di degenza Covid occupati sono 2.259, su un totale di 3.160 a disposizione (inclusi quelli della sanità privata).