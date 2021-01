Mezz'ora in più su Rai 3 Covid, Arcuri: "Riusciremo a vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro il prossimo autunno"

"I numeri sconfiggono le parole". Così il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri commenta i dati dei vaccini a 'Mezz'ora in più' su Rai 3. L'Italia, rivendica, ha messo in campo "un piano evidentemente capace, siamo semplicemente il Paese leader in Europa per dosi somministrate". "Anche la Lombardia si sta mettendo a ritmo delle altre", aggiunge. "Fino alla fine del 2020 noi guardavamo il numero deicontagiati e dei deceduti. Ora possiamo guardare anche quello dei vaccinati.Prima c'era solo il buio, ora anche la luce"."Noi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro il prossimo autunno", ha detto Arcuri."Prima di quel giorno bisogna continuare a pattinare in un equilibrio tra le vaccinazioni e i contagi. Bisogna continuare a fare attenzione e a rispettare tutte le precauzioni. Vediamo da lontano la fine del tunnel ma l'epidemia non è fuori controllo ma ha ripreso la sua recrudescenza in Francia, Spagna, Uk e anche in Germania"."Nelle ultime settimane l'indice Rt è ricominciato a salire. La situazione e' molto semplice: abbiamo capito tutti che la moltiplicazione dei contagi si evita con le misure che fanno parte, ormai, del patrimonio cognitivo di tutti gli italiani. Nessuno può immaginare che queste misure non debbano continuare ad essere adottate", ha ricordato ancora Arcuri."Entro la fine di marzo saranno vaccinati 6 milioni di italiani. Lo ha confermato il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a 'In mezzora in più' su Rai3 sottolineando che i contratti aggiuntivi sottoscritti dall'Ue con Pfizer e Moderna consentiranno "di raggiungere quel numero di vaccinati".Nel corso dell'anno, ha aggiunto Arcuri, "l'Italia otterrà 60 milioni di dosi da questi due produttori e potremo vaccinare 30 milioni di italiani"."Non abbiamo tutti i vaccini che vorremmo: l'UE ha autorizzato per ora quelli di Pfizer e Moderna. L'Italia avrà 60 milioni di dosi nel corso dell'anno da questi due, vaccinando 30 milioni di italiani", ha detto Domenico Arcuri. "Se verranno autorizzati almeno due degli altri 4 vaccini, Astrazeneca e quello Johnson & Johnson, noi riusciremmo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. Mi aspetto che l'Ema nonperderà tempo ma anche che non autorizzerà mai l'immissione in commercio di un vaccino che non avrà le caratteristiche di sicurezza". Arcuri ha infine annunciato che da domani ci sarà una nuova distribuzione di dosi di vaccini sul territorio nazionale.Il presidente della Campania "sa già che domani ci sarà la nuova distribuzione dei vaccini. Lui ha giustamente lanciato l'allarme ma se domani il modello distributivo di Pfizer funzionerà, e io non ho dubbi di questo, riceverà le nuove dosi". Così il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha risposto a Vincenzo De Luca, complimentandosi con lui per aver utilizzato tutte le dosi di vaccino consegnate. "Mi chiedo cosa sarebbe successo - ha aggiunto - se un governatore invece avesse tenuto i 60mila vaccini ricevuti in un freezer e non li avesse somministrati".