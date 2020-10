Accade a Pescara Covid: contagiate 6 suore in monastero clausura Negative le altre religiose che vivono nel Monastero di Santa Maria del Monte Carmelo

Il virus che sta correndo nel nostro paese e in altri stati dell’Europa, è riuscito ad entrare, tra le mura spesse, le porte chiuse e il silenzio del Monastero di clausura Santa Maria del Monte Carmelo, di Pescara. 6 delle 16 suore che vivono nel Monastero, sono risultate positive al Covid-19.Nel monastero sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli. Si è interessata della vicenda anche la Diocesi di Pescara, che si messa a disposizione della struttura per eventuali necessità.