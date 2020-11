L'allarme Covid, il direttore Asst di Monza: "Ora Codogno siamo noi" Alparone: abbiamo 340 operatori positivi, "in fase uno abbiamo accolto tantissimi pazienti da fuori provincia"

"In questo momento Codogno siamo noi e abbiamo bisogno della stessa attenzione che abbiamo dato noi in fase uno agli altri". Lo dice Mario Alparone, direttore generale dell'Asst di Monza, alla luce della difficile situazione dell'ospedale San Gerardo. "Abbiamo assunto 110 nuovi operatori - spiega - di cui 40 medici e il resto infermieri, ma avendo 340 operatori positivi a casa, parliamo di una goccia in confronto ad un esercito fermo".Alparone ha ricordato la difficile situazione non solo del San Gerardo ma di tutta la Brianza a causa del picco di contagi per Covid, spiegando che "vanno velocizzati i trasferimenti in altre strutture, l'ho chiesto a Regione Lombardia, unitamente all'attivazione di esercito e protezione civile". "In fase uno abbiamo accolto tantissimi pazienti da fuori provincia", ha aggiunto, ma ora "non è il momento delle polemiche, però il trasferimento in altri ospedali è fondamentale, creare posti liberi non è possibile dalla sera alla mattina ma, quando lo hanno chiesto a me, io lo ho fatto".