Oggi e domani il vertice a Bruxelles Covid, economia, migranti e il caso Ungheria sul tavolo del Consiglio europeo Draghi non può partecipare al pranzo di lavoro con i colleghi e il segretario Onu Guterres e delega Angela Merkel a intervenire in suo nome

Al via a Bruxelles il vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Unione europea. Sul tavolo del Consiglio Ue la pandemia di Covid-19, la ripresa economica, la questione migranti, oltre ai rapporti con Russia e Turchia. Ma si parlerà anche del caso Ungheria, con la controversa legge che limita l'accesso dei giovani alle informazioni su lesbiche, gay, bisessuali e trasgender (Lgbtq+), firmata ieri dal premier Orban e definita "una vergogna" dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non potrà partecipare alla colazione di lavoro dei membri del Consiglio europeo con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Draghi ha delegato a intervenire la cancelliera tedesca Angela Merkel."L'odio, l'intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché, oggi e ogni giorno, sosteniamo la diversità e l'uguaglianza Lgbti in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un'Europa di uguaglianza e rispetto". Così Palazzo Chigi su twitter, a commento della lettera dei leader di sedici paesi europei alla presidente della commissione Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e ad Antonio Costa per il semestre di presidenza portoghese in occasione dell'International Lesbian Gay Bisexual and Transgender Pride Day del 28 giugno."In occasione della celebrazione del Pride day il 28 giugno, alla luce delle minacce ai diritti fondamentali e in particolare al principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale, esprimiamo il nostro attaccamento ai nostri valori fondamentali comuni sanciti dall'articolo 2 del trattato dell'Unione europea", scrivono i sedici leader Ue, che tuttavia non citano esplicitamente le norme varate dall'Ungheria e ritenute discriminatorie.