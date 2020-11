Londra Covid, il premier britannico Johnson in auto-isolamento dopo contatto con positivo

Condividi

Il premier britannico, Boris Johnson, è in auto-isolamento dopo che il Servizio di tracciamento dell'Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al Covid.Johnson era già stato contagiato durante la prima ondata e aveva passato alcuni giorni in terapia intensiva, ma - si legge sul Guardian - sta bene e non mostra alcun sintomo.