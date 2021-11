La pandemia nel mondo Covid, in Germania, Repubblica Ceca e Corea del Sud nuovo record di contagi In Russia 1247 decessi nelle ultime 24 ore. In Germania, nuovo record con 52.826 casi, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Restrizioni a Pechino prima delle Olimpiadi invernali. Record di contagi a Seul: 1.436 casi in 24 ore

Continua a crescere il numero di contagi in Europa e in altri paesi del mondo, dove si registra il maggior numero di casi da inizio pandemia. La Russia ha registrato 36.626 nuovi contagi da Covid-19 nell'ultimo giorno e un nuovo record di decessi associati, che sono 1.247 secondo il Centro operativo nazionale per la lotta al coronavirus. La maggior parte dei nuovi positivi è stata rilevata a Mosca (2.966), a San Pietroburgo (2.793), segue la provincia di Samara (1.785).Nella Repubblica Ceca sono stati confermati 22.479 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto registrato nel Paese di 10,7 milioni di abitanti dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il ministero della Salute ceco confermando un aumento del 54 per cento dei contagi dalla scorsa settimana. Il record precedente era stato segnato a gennaio, con 17.778 casi. Nella Repubblica Ceca è necessario mostrare il Green Pass per accedere ai ristoranti e ai bar, mentre nei luoghi pubblici è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 52.826 casi di Covid, mai così tanti dall'inizio della pandemia, e altri 294 decessi legati alla malattia. Una settimana fa le infezioni giornaliere erano state 39.676. Sale ancora l'incidenza settimanale per 100 mila abitanti: 319,5 casi contro i 312,4 del giorno precedente e i 232,1 di una settimana fa.Per contrastare la crescita del contagio gli Stati potranno introdurre nuove restrizioni in luoghi pubblici e privati, compresi gli amati mercatini di Natale. Oggi potrebbe essere dato il via al booster per tutti gli over 18. Lo scrive la Bild, allargando l'indicazione per la terza dose che oggi riguarda principalmente le persone con più di 70 anni e i fragili. Anche i più giovani che sono stati vaccinate potrebbero ricevere presto il richiamo."La percentuale di pazienti Covid nelle unità di terapia intensiva aumenta ogni giorno: nei singoli stati federali, ci potrebbe essere presto un deficit di posti letto in terapia intensiva", scrive il giornale. Come in Sassonia: lì, il ministro degli Affari sociali Petra Köpping (SPD) ha dichiarato di aspettarsi che il livello di sovraccarico sarà raggiunto questa settimana.L'Ungheria ha registrato 10.265 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dalla fine del marzo scorso: lo ha reso noto oggi il governo, secondo quanto riporta il Guardian. Il numero di infezioni giornaliere si avvicina così al record di 11.265 segnato durante la terza ondata della pandemia. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University,dall'inizio della pandemia l'Ungheria ha registrato 966.167 infezioni, inclusi 32.336 decessi.Pechino impone nuove restrizioni contro la diffusione del Covid-19, a meno di tre mesi dall'inizio delle Olimpiadi invernali. Chiunque entri nella capitale cinese deve mostrare il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, mentre i voli dalle aree ad alto rischio della Cina saranno cancellati o subiranno forti limitazioni. "Pechino e' la capitale, e ha forti connessioni regionali e internazionali", ha detto il portavoce della municipalità della capitale, Xu Hejian. "Il virus non deve entrare a Pechino, e non si deve diffondere in città". Le nuove restrizioni comprendono anche tamponi ogni tre giorni per le trentamila persone che lavorano a contatto con i prodotti surgelati d'importazione, che le autorità sospettano essere portatori del virus. La Cina ha subito nelle scorse settimane la peggiore ondata di contagi dall'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma il numero delle infezioni resta estremamente basso: oggi si contano solo otto casi di trasmissione interna, nessuno dei quali a Pechino. La capitale ha messo in atto forti restrizioni per l'evento sportivo di febbraio, che comprendono "bolle" entro le quali si svolgeranno tutte le attività degli atleti dall'arrivo in città alla fine dei Giochi, e ristretto ai soli residenti in Cina la possibilità di assistere alle gare.Seul ha registrato un nuovo record di 1.436 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie. Allo stesso tempo, a livello nazionale i contagi sono stati 3.187, un livello molto vicino al record di 3.270 segnato a settembre. Lo riporta il Guardian. Sempre nelle ultime 24 ore, i morti provocati dal Covid nel Paese sono stati 21 contro il record di 32 segnato sabato scorso. Anche il numero di malati in condizioni critiche segna attualmente un record a quota 522. Dall'inizio della pandemia, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, la Corea del Sud ha registrato 402.775 infezioni, inclusi 3.158 morti.Secondo quanto confermato in conferenza stampa da Shigeru Omi, a capo del comitato di esperti nominato dal governo in funzione consultiva nella lotta alla pandemia, in caso di nuove ondate di infezioni in Giappone verrà adottato l'utilizzo del green pass, ovvero certificazioni comprovanti l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo del tampone, per garantire un maggior controllo nella diffusione del virus e consentire l'accesso ad eventi e servizi solamente a chi sarà in possesso di tale documentazione. "Il pass è una misura che potrebbe rivelarsi indispensabile per garantire la continuazione delle attività sociali ed economiche nel caso in cui il numero dei contagi riprendesse a salire", ha commentato il ministro per lo sviluppo economico, con delega del governo al coordinamento delle misure anti Covid, Daishiro Yamagiwa. Il ministero della salute nel suo più recente bollettino ufficiale aggiornato a ieri ha riportato 154 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e quattro decessi causati dal virus, mentre il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è ulteriormente sceso a 82. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha confermato 15 nuove infezioni, numero dimezzato rispetto alla media della settimana precedente. Per numero di contagi, la prefettura di Hokkaido è al primo posto con 35 casi, seguita da Tokyo (15), Osaka e Saimata (13) e Hyogo (12).