La pandemia nel mondo Covid in India, oltre 400mila contagi nelle ultime 24 ore. Nuova Dehli prolunga il lockdown Le autorità hanno annunciato l'apertura della campagna di vaccinazione a tutti gli adulti oltre i 18 anni, anche se molti Stati hanno già fatto sapere di non avere le dosi sufficienti. Incendio in un ospedale, muoiono 16 malati di Covid e 2 sanitari. Ricevute le prime 150 mila dosi di Sputnik V inviate da Mosca

Condividi

Nuovo record di casi in India: secondo quanto riferisce il Times of India, sono stati registrati oltre 400mila contagi di coronavirus (401.993) nelle ultime 24 ore e 3.523 morti. Intanto le autorità hanno annunciato l'apertura della campagna di vaccinazione a tutti gli adulti oltre i 18 anni, anche se molti stati hanno già fatto sapere di non avere le dosi sufficienti.



Nonostante un avvio promettente a gennaio, la campagna vaccinale in India ha poi rallentato e finora sono state somministrate solo 150 milioni di dosi (su una popolazione di 1,3 miliardi di abitanti), con la previsione che non sarà raggiunto l'obiettivo di 250 milioni di persone vaccinate entro luglio.



Incendio in un ospedale, muoiono 16 malati di Covid e 2 sanitari

E si registra una nuova tragedia: almeno 18 persone, tra cui 16 pazienti, sono morte in un incendio scoppiato in un ospedale Covid. Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate nell'ospedale privato Patel Welfare, nello stato occidentale del Gujarat.

"Sulla base delle informazioni che abbiamo, possiamo dire che 16 pazienti e due membri del personale sanitario sono morti nell'incendio - ha riferito il capo della polizia locale, Rajendrasinh Chudasama - Altri 32 pazienti sono stati salvati dal personale dell'ospedale e trasferiti nelle strutture civili". L'incendio - il quinto in poche settimane in un ospedale - sarebbe stato provocato da un corto circuito nell'unità di terapia intensiva.

Ricevute le prime 150 mila dosi di Sputnik V inviate da Mosca

L'India ha ricevuto oggi un primo lotto da 150 mila dosi del vaccino russo Sputnik V. Lo riportano i media indiani. Altri tre milioni di dosi del vaccino russo dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il 13 aprile, il Drug Controller General of India (DCGI), l'agenzia sanitaria indiana, ha approvato l'uso del vaccino Sputnik V contro il coronavirus. L'India è diventata il 60mo Paese ad approvare lo Sputnik V.

Le autorità hanno deciso intanto di prolungare di un'altra settimana il lockdown a New Delhi. Lo ha annunciato il primo ministro dello Stato della capitale. Il confinamento "a New Delhi è prolungato di una settimana", ha detto su Twitter Arvind Kejriwal. Il lockdown sarebbe dovuto terminare lunedì prossimo, ma il numero di nuovi casi - è stato spiegato - continua a crescere rapidamente nell'enorme città da 20 milioni di persone.

Fauci: serve un lockdown per settimane in tutto il Paese

Tutta l'India dovrebbe entrare in lockdown per diverse settimane. E' il parere di Antonhy Fauci, l'esperto della Casa Bianca sulle pandemie."Penso che la cosa più importante nell'immediato sia ottenere ossigeno, rifornimenti, farmaci, Dpi", ha detto Fauci in un'intervista al quotidiano Indian Express. "Ma una delle cose immediate da fare è anche la chiusura del Paese", ha aggiunto sottolineando che "se chiudi, non devi chiudere per sei mesi:puoi farlo temporaneamente per porre fine al ciclo di trasmissione". "A nessuno piace bloccare, ma se lo fai solo per poche settimane, potresti avere un impatto significativo sulle dinamiche dell'epidemia", ha spiegato l'esperto americano.