Covid, in Italia 1.400 nuovi casi e 12 morti

Sono 1.400 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 1.390 di ieri, e i 932 di sabato scorso. Sono invece 12 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 25. Il totale è di 127.768 vittime dall'inizio dell'epidemia.Sono 208.419 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore inItalia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.922. Il tasso di positività è dello 0,67% stabile rispetto allo 0,7% di ieri.Ancora in calo i numeri dei ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -11) con 6 ingressi del giorno (2 in Lombardia, 2 nel Lazio e 2 in Toscana), e scendono a 161, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -30), 1.147 in tutto.Sono 23.206.691 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Secondo i dati pubblicati dal governo, le dosi somministrate dall'inizio della campagna sono 56.917.775.