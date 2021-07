I numeri della pandemia Covid, in Italia 3.127 nuovi casi 3 morti. Il tasso di positività sale all'1,9% Anche oggi è il Lazio la Regione con il maggior numero di nuovi casi, sono 471 (ieri 500), seguita da Sicilia con 404 casi (ieri 431), Veneto con 379 (ieri 424) e Lombardia con 369 (ieri 438)

Sale, anche se di poco, il numero dei nuovi positivi ai test Covid individuati in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 3.127 iregistrati, per un totale di 4.131.585 dall'inizio della pandemia. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 3.121.Il numero di(13 ieri) nelle ultime 24 ore è di 3, il più basso da quest'anno (erano stati 4 il 30 agosto del 2020) e il totale è ora di 127.867 dall'inizio dell'epidemia in Italia.Con un numero didi gran lunga inferiore, 165.269 (rispetto ai 244.797 processati ieri), l'registra una impennata, 1,9% oggi rispetto all'1,3% di 24 ore prima.In calo il numero di, sono 156 (contro i 162 di ieri) così come in calo sono anche gli, 3 rispetto ai 9 di ieri. Sono in aumento, invece,, 1.136 contro i 1.111 di ieri, quindi +25.Lein Italia sono 46.113 (ieri 43.491); quelle in44.821 (42.218 ieri).dall'inizio dell'epidemia sono 4.113.478.Anche oggi è illa Regione con il maggior numero di nuovi casi, sono 471 (ieri 500), seguita dacon 404 casi (ieri 431),con 379 (ieri 424) econ 369 (ieri 438).