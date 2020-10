Coronavirus In Puglia tamponi rapidi dai medici di base. Speranza: ringrazio chi ha sottoscritto accordo

È stato firmato un accordo tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale che consentirà ai medici di famiglia di effettuare i tamponi rapidi negli studi o in strutture messe a disposizione dalle Asl. Lo comunica il segretario della Fimmg Bari, Nicola Calabrese.I medici di medicina generale si occuperanno dei pazienti asintomatici usciti da 10 giorni di isolamento, in modo da supportare il Dipartimento di prevenzione e limitare il periodo di quarantena con il relativo costo sociale."La sottoscrizione dell'accordo - spiega il segretario della Fimmg Bari, Calabrese - apre un nuovo scenario, dato che per la somministrazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale non sarà su base volontaria, ma un'attività inclusa tra i loro compiti". L'intesa permetterà di rafforzare le attività di contact tracing e prevede che "la somministrazione dei tamponi rapidi da parte dei medici di famiglia possa essere organizzata, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, anche in strutture messe a disposizione della Asl, laddove gli studi medici non siano adatti". "La medicina di famiglia in Puglia è pronta, oltre che a somministrare i tamponi, a supportare i dipartimenti per le attività di isolamento e identificazione dei contatti", conclude."Ringrazio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che hanno sottoscritto oggi, con senso di responsabilità, il nuovo accordo collettivo nazionale. È molto importante l'impegno a fare tamponi rapidi antigenici, negli studi o in altri spazi adeguati, e l'utilizzo di nuove attrezzature per la diagnostica di primo livello". Così su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Le cure primarie - sottolinea - sono un pezzo essenziale del Servizio Sanitario Nazionale. È necessario continuare ad investire nella prossimità come chiave di una nuova idea di salute".