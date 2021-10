Mosca Covid: in Russia 968 morti in 24 ore, il massimo da inizio epidemia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 968 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta la Tass citando il centro operativo nazionale anti-coronavirus.Stando ai dati del centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 29.362 nuovi casi di Covid, il numero massimo in un giorno dal 24 dicembre scorso secondo la Tass.