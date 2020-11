Sessione strardinaria ​Covid, iniziata Conferenza Regioni. Boccia: evitare terza ondata. Zingaretti: diabolico riaprire Sul tavolo gli spostamenti a Natale e l'apertura degli impianti sciistici

Condividi

E' da poco iniziata la Conferenza delle regioni convocata in video in sessione straordinaria per discutere delle proposte da portare al governo in vista del prossimo Dpcm con le misure anti-Covid.Oggi il ministro per gli Affari regionali,era intervenuto a Rainews24 sul tema centrale della discussione tra Governo e Regioni. Sui ricongiungimenti tra figli e genitori "c'è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitarie. Nessuno penso voglia la terza ondata", ha detto Boccia in merito a eventuali deroghe per gli spostamento per consentire i ricongiungimenti familiari a Natale per chi abita in regioni diverse. "Per evitare la terza ondata dobbiamo continuare nel mese di dicembre con il rigore e il distanziamento sociale che devono prevalere su qualsiasi esigenza. Molti di noi hanno parenti in un'altra regione, ma ognuno di noi vuole che i propri cari stiano bene e che gli operatori sanitari possano lavorare nel miglior modo possibile"."A chi dice "riapriamo tutto" rispondo "errare è umano perseverare è diabolico". E mi riferisco ai prossimi provvedimenti che dovrà emanare il Governo tra pochi giorni. Ricordo che solo a novembre in Italia ci sono state oltre 16.000 vittime del Covid. Ora la curva sta calando solo grazie alle regole di contenimento e ai comportamenti delle persone". Lo scrive il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti su Fb. "Un'altra esplosione del contagio, dovuta alla sottovalutazione del rischio, sarebbe un colpo verso l'economia e il lavoro, uno schiaffo alla sofferenza delle persone, alla memoria delle vittime e un insulto all'impegno degli operatori sanitari", aggiunge.