Covid, Ecdc: in rosso solo la Calabria. In autunno aumento dei contagi tra i bambini I dai del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Condividi

Continua a migliorare il quadro epidemiologico dell'Italia. Nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del Covid, resta in rosso solo la Calabria (la settimana scorsa lo erano anche Basilicata e Sicilia).Tornano in verde, invece, Sardegna, Abruzzo e Liguria che si uniscono così a Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Molise.È in arancione il resto della Penisola così come buona parte dell'Europa, esclusa la Germania dove il rosso e' ancora il colore prevalente.Nei prossimi mesi verranno segnalate percentuali maggiori di casi di Covid tra i bambini. E' quanto emerge dalla valutazione del rischio Covid aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). "Interventi come il distanziamento, prevenire gli assembramenti, l'igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici", si legge nel documento.Da qui a novembre c'è un alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid-19 sufficientemente elevata nella loro popolazione totale. La circolazione del virus, è l'analisi dell'Ecdc, è molto elevata. Finora soltanto il 61% della popolazione totale in Europa (Ue e Spazio economico europeo) è stato completamente vaccinato e solo tre Paesi (Malta, Portogallo e Islanda) hanno vaccinato più del 75% della loro popolazione totale.La vaccinazione contro l'influenza stagionale, in particolare per soggetti vulnerabili e operatori sanitari, "sarà fondamentale per attenuare nei prossimi mesi l'impatto sulle persone e sui sistemi sanitari della potenziale co-circolazione dei due virus", scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.