Lo studio Covid, mortalità tra anziani in ospedale ridotta se possono parlare con propri cari in videochiamata I geriatri: si riduce dal 40 al 20%, a parità di età e trattamento clinico

Nei pazienti anziani ricoverati per Covid-19 che possono parlare con i propri cari grazie a un cellulare, meglio ancora se in videochiamata, la mortalità si riduce dal 40 al 20%, a parità di età e trattamento clinico. Lo dimostrano i dati di uno studio presentato in occasione del 65mo Congresso della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e condotto su tutti gli anziani ricoverati con Covid-19. Tuttavia, la percentuale di chi non ha un telefono aumenta con l'avanzare dell'età e ben il 22% dei ricoverati analizzati non ne possiede uno.

I risultati mostrano poi l'esistenza di un divario di genere: le donne sono più fragili in corsia perché hanno a disposizione un cellulare nel 10% dei casi in meno rispetto agli uomini. Il 16% degli anziani di entrambi i sessi non riesce a utilizzare il telefono senza un aiuto. "Nel reparto acuto durante la pandemia - osserva Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg- dovrebbe essere data a tutti la possibilità di mantenere contatti con l'esterno".