I funerali a San Lorenzo di Campi Bisenzio vicino Firenze "Vi amo tanto. Curati e abbraccia la bambina”l’ultimo messaggio di Enzo Galli alla moglie Dall’8 maggio era ricoverato per Covid all'ospedale di Careggi. A salutarlo amici e molte persone di Campi Bisenzio, a Firenze

“Si è sacrificato per nostra figlia» racconta Simonetta, moglie di Enzo Galli, “Ha donato la sua vita per salvare la famiglia. Sapeva di essere stato infettato, stava già male, ma non mi aveva detto niente. Temeva che ci togliessero nostra figlia. Me lo ha confessato dopo la partenza dall’India”. Ai funerali a San Lorenzo di Campi Bisenzio, la famiglia, gli amici e tante persone. Una commozione palpabile per salutare Enzo diventato “il papà di Campi Bisenzio”.La sua storia e quella di Simonetta inizia in India dove la coppia era andata per adottare una bimba. A fine aprile era rimasto bloccato una decina di giorni in India. Al momento dell’imbarco per tornare in Italia la moglie era risultata positiva al Covid e per questo tutta la famiglia era rimasta bloccata nel Paese asiatico. Erano riusciti a rientrare in Italia dopo una settimana insieme alla bambina su un volo sanitario: a rendere possibile il rimpatrio erano state donazioni per 130 mila euro arrivate da tutta Italia, necessarie per allestire il volo. Al rientro anche Enzo Galli era risultato positivo.Entrambi, marito e moglie, erano stati ricoverati il 9 maggio a Careggi mentre la bimba era andata per la quarantena al Meyer. Enzo Galli poi era stato ricoverato in sub-intensiva.“Amore mio mi affido totalmente alla volontà di Dio e alle decisioni che prenderete. Vi amo tanto. Stai sicura che Dio è più grande. Curati e abbraccia la bambina”. È l’ultimo messaggio che Enzo galli 45 anni ha mandato alla moglie e alla sua bimba.