Chicago Covid, ricoverati il reverendo Jesse Jackson e la moglie nonostante avessero il vaccino

Rev. Jesse Jackson (AP Photo/Jose Luis Magana)

Condividi

Il reverendo Jesse Jackson, leader per i diritti civili e due volte candidato alle presidenziali, e la moglie Jacqueline sono stati ricoverati per il Covid-19, nonostante fossero vaccinati. Jesse Jackson, 79 anni, aveva ricevuto la prima dose a gennaio durante un evento pubblico in cui esortava a vaccinarsi il prima possibile. Lui e la moglie, 77 anni, sono ricoverati al Northwestern Memorial Hospital di Chicago.