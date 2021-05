ITALIA

2021/05/15 14:22

Accade in Sardegna Covid: tavolino condiviso per ristoranti senza spazi esterni L’isola torna in giallo. Una buona notizia ma non per ristoranti, locali e bar che non hanno spazi all’aperto come è successo in tutta Italia. In questo caso una soluzione è stata trovata

Condividi Agli italiani inventiva e generosità non fanno difetto. Anzi. È quello che è successo a Capoterra, Città Metropolitana di Cagliari. Con il passaggio in zona gialla molti non possono lavorare se non all’aperto. Un ristoratore ha lanciato sulla pagina Facebook del suo locale l’idea del #tavolinocondiviso. In pratica chi vorrà potrà trovare “nel tavolo anche i menù delle altre pizzerie nel Comune e potrà farsi consegnare la pizza preferita”. “E’ un piccolo segnale di solitarietà – dice Giovanni Ruggeri - perché ad essere penalizzata risulterebbe l'intera economia locale. Abbiamo la fortuna di un grande spazio all'aperto dove far cenare i nostri clienti, ma purtroppo non è così per diversi nostri colleghi che lavorano al chiuso o solo con l'asporto".



Agli italiani inventiva e generosità non fanno difetto. Anzi. È quello che è successo a Capoterra, Città Metropolitana di Cagliari. Con il passaggio in zona gialla molti non possono lavorare se non all’aperto. Un ristoratore ha lanciato sulla pagina Facebook del suo locale l’idea del #tavolinocondiviso. In pratica chi vorrà potrà trovare “nel tavolo anche i menù delle altre pizzerie nel Comune e potrà farsi consegnare la pizza preferita”. “E’ un piccolo segnale di solitarietà – dice Giovanni Ruggeri - perché ad essere penalizzata risulterebbe l'intera economia locale. Abbiamo la fortuna di un grande spazio all'aperto dove far cenare i nostri clienti, ma purtroppo non è così per diversi nostri colleghi che lavorano al chiuso o solo con l'asporto".

Condividi