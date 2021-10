La protesta Roma, tensioni e scontri con la polizia alla manifestazione dei no Green Pass Lanci di oggetti a Piazza del Popolo, un manifestante sale sul tetto di un blindato. Circa 10 mila persone in piazza. Invasa la sede della Cgil, lanciate alcune bombe carta. A Largo Chigi fumogeni e idranti contro i manifestanti

Tensioni in piazza del Popolo a Roma, al termine della manifestazione contro vaccini e Green Pass alla quale avrebbero partecipato circa 10 mila persone. Nel corso della protesta un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell'ordine schierato all'angolo tra la piazza e via del Babuino.Lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, sempre a piazza del Popolo. Altre persone insieme al leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino si sono spostate a via Veneto dove, dopo essersi svincolati dalle forze dell'ordine, si sono diretti verso piazzale Brasile. Secondo alcune fonti, Castellino sarebbe rimasto a ferito alla testa.Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine anche all'angolo tra Villa Borghese e via Veneto, sempre al centro di Roma. Un gruppo di persone, dopo il sit-in a piazza del Popolo, ha deciso di dar vita a un corteo non autorizzato per proseguire nella protesta contro vaccini e Green Pass. Altri hanno provato a entrare a via del Corso, ma sono stati respinti dalla polizia in tenuta antisommossa. "Libertà, libertà", il grido intonato dai manifestanti. Sono stati lanciati diversi fumogeni. Panico tra i cittadini che stavano facendo shopping.Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. "Occupata la Cgil" dicono. Altri al grido "No green pass" si stanno muovendo per le vie del centro. Lanci di petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti gridano "libertà libertà".A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell'ordine che è impegnato a contenere i manifestanti ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.